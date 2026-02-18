Bertram Kasper, Älterwerden, Endlichkeit & die Lust am LebenJetzt kostenlos streamen
Never Meet Your Idols
Folge 12: Bertram Kasper, Älterwerden, Endlichkeit & die Lust am Leben
75 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
In dieser Folge ist Bertram Kasper zu Gast – Autor, Coach und Podcaster. Er hat 37 Jahre als Sozialarbeiter gearbeitet und beschäftigt sich heute mit dem, wovor die meisten lieber wegschauen: dem Älterwerden und dem Sterben. Genau darüber hat er sein Buch „Die größte Reise deines Lebens" geschrieben – nicht um Angst zu machen, sondern um sie zu nehmen. Denn sein Punkt ist: Erst wenn wir der eigenen Endlichkeit ins Gesicht schauen, leben wir wirklich. Wir sprechen über seine zwei größten Ängste, warum er die Jagd nach Unsterblichkeit für Blödsinn hält – und wie man bis zum Schluss neugierig bleibt.
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