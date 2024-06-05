Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

SAT.1Folge vom 05.06.2024
44 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 12

Schwerer Quadunfall mit lebensbedrohlichen Folgen: Notfallsanitäter Markus Kosch kämpft mit aller Kraft um das Leben eines 41-jährigen Familienvaters, doch dieser Einsatz bringt den Retter nicht nur an seine körperlichen Grenzen ... Vor den Augen der Sanitäter kippt ein Mann in seinem Wohnzimmer um. Es gibt nur eine Möglichkeit, sein Leben zu retten: Christian Strzoda muss sich überwinden und zum ersten Mal in seinem Leben defibrillieren.

