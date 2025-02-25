On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 13: 22 Stunden Terror
48 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 16
Am 2. Juli 1994 dringt ein Mann in das Haus von Familie Romanek ein und entführt die 12-jährige Katie. Ihre 16-jährige Schwester und eine Freundin des jungen Mädchens bleiben gefesselt zurück. Als die Polizei schließlich alarmiert wird, entbricht ein Wettlauf gegen die Zeit, um das Mädchen schnellstmöglich zu finden ...
