On the Case - Unter Mordverdacht

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 15vom 06.01.2025
Folge 15: Trügerischer Schein

49 Min.Folge vom 06.01.2025Ab 12

Drei Tage vor Weihnachten finden die Beamten in Hawthorne, Kalifornien, einen schaurigen Tatort vor: Alina Casteleiro und ihre Freundin Nicole Paquette wurden brutal erstochen, ein Kollege der beiden befindet sich mit im Haus und weist schwere Stichwunden auf. Der Überlebende wird ins Krankenhaus gebracht und gibt der Polizei eine Beschreibung des Täters. Erzählt er die Wahrheit oder ist er selbst für das grausame Verbrechen verantwortlich?

SAT.1 GOLD
