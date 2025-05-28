Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 6vom 28.05.2025
Folge 6: Wie versprochen

49 Min.Folge vom 28.05.2025Ab 12

Am 15. Juni 1972 stößt ein Arbeiter in Ogden, Utah, auf die Leiche einer jungen Frau. Der einzige Hinweis auf die Identität des Opfers, ist ein Schulring mit eingravierten Initialen. Die Ermittler finden heraus, dass es sich um die 17-jährige Roylene Alexander handelt. Sie versuchen vergeblich, den Täter ausfindig zu machen, doch der Fall landet bei den Akten. Erst zwei Jahrzehnte später werden die Beweise noch einmal untersucht ...

