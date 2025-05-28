Mord an der RennstreckeJetzt kostenlos streamen
On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 7: Mord an der Rennstrecke
48 Min.Folge vom 28.05.2025Ab 12
Am 27. Oktober 1992 wollen Sandi Fink und Becky Miller bei ihrer Freundin Cindy Albrecht, von der sie seit Tagen nichts gehört haben, nach dem Rechten sehen. Die 31-Jährige ist nicht zu Hause und es sieht danach aus, als wäre sie entführt worden. Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf und leitet eine umfangreiche Suche nach der Vermissten in die Wege. Drei Wochen später wird Cindys Leiche 100 Meilen von ihrem Wohnort entfernt aufgefunden.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick