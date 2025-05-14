Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 3vom 14.05.2025
Folge 3: Spurlos verschwunden

49 Min.Folge vom 14.05.2025Ab 12

Am 26. Juni 1989 werden die Mitbewohnerinnen Christine Rusch und Theresa Brown als vermisst gemeldet. In der Wohnung der beiden finden die Beamten kaum Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, doch ein ähnlicher Fall in der Gegend deutet darauf hin, dass die jungen Frauen entführt worden sind. Eine fieberhafte Suche nach dem Täter beginnt.

