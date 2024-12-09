Zum Inhalt springenBarrierefrei
On the Case - Unter Mordverdacht

Staffel 7Folge 5vom 09.12.2024
48 Min.Folge vom 09.12.2024Ab 12

Am 27. Oktober 1996 wird eine nackte Frauenleiche neben einer Kirche in Lubbock, Texas, gefunden. Bei dem Opfer handelt es sich um die 45-jährige Eva Garcia, die brutal verprügelt, vergewaltigt und stranguliert wurde. Am Tatort werden zahlreiche Blutspuren und persönliche Gegenstände der Toten gefunden, doch die Polizei kann keinen Täter identifizieren. Erst Jahre später wird der Fall durch eine DNA-Probe wieder aufgerollt.

