On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 2: Der Abschiedsbrief
48 Min.Folge vom 25.11.2024Ab 12
Am 12. März 1974 findet ein Elektriker die Leiche der 21-jährigen Barbara Gene Rocky im Big Cottonwood Canyon. Die junge Frau wurde durch mehrere Schüsse in den Rücken getötet, neben ihrem Körper wird ein Abschiedsbrief gefunden. Die Ermittler versuchen vergeblich, den Fall aufzuklären, doch erst im Jahr 2005 liefern DNA-Spuren den entscheidenden Hinweis ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick