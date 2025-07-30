Blut, Schweiß und TränenJetzt kostenlos streamen
On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 26: Blut, Schweiß und Tränen
49 Min.Folge vom 30.07.2025Ab 12
Am 6. Februar 1993 wird Linda Robinson in ihrer Küche brutal erstochen. Die siebenjährige Nichte der Frau findet sie leblos vor und alarmiert einen Nachbarn. Als die Beamten eintreffen und den Tatort untersuchen, stoßen sie auf Blutspuren, die zum Schlafzimmer führen. Trotz umfangreicher Ermittlungen und Befragungen der Personen in Lindas Umfeld, kann der Täter nicht gefunden werden. Erst 20 Jahre später wird der Fall noch einmal aufgerollt ...
