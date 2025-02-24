On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 30: Ein vertrauter Feind
49 Min.Folge vom 24.02.2025Ab 12
Am 10. September 1999 wird die 17-jährige Jessica Dishon vor ihrem Zuhause in Shepherdsville, Kentucky, entführt. Über zwei Wochen lang gibt es keine Spur der vermissten Teenagerin, doch dann wird ihre Leiche in einem Waldstück gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Mädchen seinen Mörder gekannt haben muss, und nehmen das Umfeld der Dishons genauer unter die Lupe ...
