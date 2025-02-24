Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 30vom 24.02.2025
49 Min.Folge vom 24.02.2025Ab 12

Am 10. September 1999 wird die 17-jährige Jessica Dishon vor ihrem Zuhause in Shepherdsville, Kentucky, entführt. Über zwei Wochen lang gibt es keine Spur der vermissten Teenagerin, doch dann wird ihre Leiche in einem Waldstück gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Mädchen seinen Mörder gekannt haben muss, und nehmen das Umfeld der Dishons genauer unter die Lupe ...

