Macht und Gift! Magellans großer AuftrittJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 10.12.2025: Macht und Gift! Magellans großer Auftritt
24 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 6
Endlich haben Hancock und ihre Begleitung Ebene 3 erreicht und kommen somit nun in das Büro des Gefängnisleiters Magellan, dessen Mundgeruch fiese Nebenwirkungen hat. Währenddessen haben Ruffy und Buggy mit den Ungetümen auf Ebene 2 nahezu leichtes Spiel. Doch als Buggy die Zellen der Gefangenen öffnet, um einen Aufstand zu provozieren, wird es ungemütlich ...