Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Patchwork Family

Eheprobleme

SAT.1Staffel 1Folge 39
Eheprobleme

EheproblemeJetzt kostenlos streamen

Patchwork Family

Folge 39: Eheprobleme

44 Min.Ab 12

Schieflage bei den Pruschkes: Holger tut alles, um die Familie vor dem Ruin zu retten und versucht sich als Verkäufer. Doch Doro glaubt nicht mehr an ihn und denkt an Trennung. Heile Welt dagegen bei Nele: Sie schwebt mit Patrick auf Wolke sieben. Doch der bevorstehende Besuch bei seinen Eltern entwickelt sich schwieriger als erwartet. Rudi will aus der WG ausziehen - und leidet weiterhin an akuter Geldnot. Kann ein weiterer Einbruch seine finanzielle Lage verbessern?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Patchwork Family
SAT.1
Patchwork Family

Patchwork Family

Alle 1 Staffeln und Folgen