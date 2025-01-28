Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 6
Folge 6: Überraschungen

44 Min.Ab 12

Schock bei der Patchwork Family: Der Wohnwagen auf dem Grundstück wurde der Polizei gemeldet. Wer steckt dahinter? Antonia beschäftigt die Liebe. Mutig zieht sie alle Register, um bei Juri zu landen - aber er braucht nur ihren Trost. Zuspruch benötigt auch Michaels Bruder Olaf. Er hat sich mit der Idee, eine Tanzschule zu eröffnen, übernommen und steht mit leerem Ladenlokal da. Zum Glück weiß Henning Rat - und eine neue Geschäftsidee wird geboren.

