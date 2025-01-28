Zum Inhalt springenBarrierefrei
Patchwork Family

SAT.1Staffel 1Folge 15
Folge 15: Zusammenhalt

45 Min.Ab 12

Käthes Mobbing-Situation spitzt sich zu. Gemeinsam mit ihren Eltern stellt sie die Verantwortlichen zur Rede. Die Mobberinnen zeigen Reue - doch sie halten Käthe weiterhin für eine Verräterin! Das hat fatale Folgen für die Familie. Der Druck auf Holger nimmt zu: Nicht nur seine Frau Doro, auch die Schwiegereltern Marlies und Kurt ermuntern ihn, endlich den Weg zum Job-Center zu wagen. Antonia traut Juris Liebesgeständnis nicht - ganz zur Freude ihrer Stiefschwester Louisa.

