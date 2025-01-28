Patchwork Family
Folge 1: Familienzuwachs
44 Min.Ab 6
Seit zwei Wochen lebt die zehnköpfige Berliner Patchwork-Family um Fahrlehrer Michael und Polizistin Christina unter einem Dach. Noch fällt den Wahlverwandten das Zusammenleben schwer. Käthe (15) hat keine Lust sich anzupassen - und verschwindet spurlos. Ausgerechnet die zerstrittenen Stiefschwestern Antonia und Louisa verlieben sich in denselben Typen. Und dann steht noch Christinas ältere Schwester Doro vor der Haustür und bittet um Asyl - für ihre fünfköpfige Familie.
