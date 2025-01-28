Patchwork Family
Folge 9: Lösungen
44 Min.Ab 12
Käthe will nicht bei ihrer Familie bleiben. Kurzerhand soll sie zu Onkel Olaf ziehen - die richtige Erziehungsmaßnahme? Stone veröffentlicht ein Strip-Video von Käthe. Nur gut, dass die Großfamilie zusammenhält und sich an Stone rächt. Michelle startet unterdessen einen neuen Arbeitsversuch - doch der geht gehörig in die Hose. Für ausgelassene Stimmung sorgt dagegen Niki: Ihre "Ladies' Night" kommt an - und schweißt die Familien etwas mehr zusammen ...
