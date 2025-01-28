Patchwork Family
Folge 12: Wer wird Hochzeitsplanerin?
44 Min.Ab 12
Michelles Intrigen stören den Hausfrieden. Greift Michael bei seiner Tochter durch - und kann er die Krise mit Christina beenden? Camper-Papa Holger hat die Nase voll vom Lotterleben - und entwickelt eine kuriose Geschäftsidee. Die restliche Familie zeigt sich wenig überzeugt. Derweil planen Olaf und Henning ihre Hochzeit. Zwischen Francesca und Niki beginnt ein Konkurrenzkampf par excellence: Wer hat die besten Ideen für die Hochzeit?
