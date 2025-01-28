Patchwork Family
Folge 11: Entschuldigungen
44 Min.Ab 12
Hoffnungsschimmer für Antonia? Juri begreift endlich, was sie durchmacht. Der Frauenschwarm versucht zu retten, was zu retten ist - und gibt Louisa einen Korb. Käthe ist verzweifelt: Nach ihrem Diebstahl meldet sich ihr schlechtes Gewissen - und ihre Mitschüler machen ihr das Leben zur Hölle. Auch Christina hängt durch: Die Probleme mit ihrer Stieftochter Michelle und das turbulente Leben als Patchwork Family wachsen ihr über den Kopf. Derweil hat Niki eine heiße Affäre mit Max.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick