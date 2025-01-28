Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 56
Folge 56: Liebeslust und Liebesfrust

44 Min.Ab 12

Antonias Zweifel bezüglich ihrer Beziehung bleiben nicht ohne Konsequenzen: Juri wird eifersüchtig. Er fühlt sich von Antonia missverstanden und fordert eine Beziehungspause. Doro sucht mit Ronny einen Psychologen auf. Dieser ergreift zunächst die Flucht, doch der Psychologe schafft es, Zugang zu ihm zu finden. Rudi hilft derweil Michael in der Fahrschule aus, und Christina geht Michael zuliebe mit einem neuen Kollegen auf Streife - mit verheerenden Konsequenzen.

