Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 1: Das goldene Spiel
21 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12
Chumlee findet eine goldene Nintendo-Cartridge von 1990 - der heilige Gral für Videospiel-Fans. Anschließend finden Schlüssel zu Al Capones Gefängniszelle ihren Weg in den Laden. Und: Das Pawn-Stars-Oberhaupt Old Man sammelt heimlich mysteriöse Objekte. Welche Kuriositäten finden sich in seiner Sammlung?
Weitere Folgen in Staffel 11
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