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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Unerlaubte Spritztour

Kabel Eins DokuStaffel 11Folge 4vom 14.05.2026
Unerlaubte Spritztour

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 4: Unerlaubte Spritztour

21 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12

Die Jungs begutachten einen komplett umgebauten Ford Roadster von 1932. Wird der hohe Preis die Verhandlungen ausbremsen? Anschließend verhandeln Corey und Chumlee mit einem Kunden, der versucht, eine Marilyn-Manson-Claymation-Puppe zu verkaufen. Sie wurde bei der Produktion von "Celebrity Deathmatch" verwendet.

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