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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alles surreal

Kabel Eins DokuStaffel 11Folge 10vom 18.05.2026
Alles surreal

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 10: Alles surreal

21 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12

Eines der ikonischsten Alben aller Zeiten - "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" - der Beatles landet auf dem Tresen. Die Jungs sind begeistert von dem besonderen Artwork auf dem Cover. Rick hat indes ein Auge auf zwei Lithografien von Joan Miró und Marc Chagall geworfen - beide Vorläufer der surrealistischen Bewegung.

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