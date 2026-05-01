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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Waghalsig

Kabel Eins DokuStaffel 11Folge 7vom 15.05.2026
Waghalsig

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 7: Waghalsig

21 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12

Ein seltenes Buchexemplar aus dem 15. Jahrhundert landet auf dem Tresen. Das Äußere des Meisterwerks sieht abschreckend aus, doch wird der Inhalt und der Wert die Händler überzeugen? Anschließend findet ein Verstärker von Country-Musik-Legende Hank Williams Sr. seinen Weg in den Laden. Werden Rick und Corey dieses Stück für kleines Geld schnappen?

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