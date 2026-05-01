Der übliche VerdächtigeJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 3: Der übliche Verdächtige
21 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12
Corey und Chumlee prüfen einen seltenen Colt Paterson von 1838 aus dem Besitz eines Obersts aus dem Amerikanischen Bürgerkrieg. Anschließend kommt ein Brief von Franklin D. Roosevelt persönlich in den Laden, den er kurz nach seiner Polio-Erkrankung verfasste. Wird Rick zugreifen?
Weitere Folgen in Staffel 11
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