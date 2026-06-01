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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Objekt der Begierde

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 41vom 01.06.2026
Objekt der Begierde

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 41: Objekt der Begierde

21 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Händler begutachten einen Hut, den John Wayne während des Filmdrehs zu "Der Mann, der Liberty Valance erschoß" getragen haben soll.

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