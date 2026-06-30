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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Karriereplan

ProSieben MAXXStaffel 12Folge 42vom 30.06.2026
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 42: Karriereplan

21 Min.Folge vom 30.06.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Corey und Chumlee tauchen in eine alte Ausgabe des Comic-Magazins "Amazing Fantasy" ein, um eine der ersten Abbildungen Spider-Mans zu finden.

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