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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Verschlumpft nochmal

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 56vom 05.06.2026
Verschlumpft nochmal

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 56: Verschlumpft nochmal

20 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein makabres Fundstück weckt Ricks Interesse. Es handelt sich um einen Eisensarg aus dem 19. Jahrhundert.

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