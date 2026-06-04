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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Mittelalterlich

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 53vom 04.06.2026
Mittelalterlich

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 53: Mittelalterlich

20 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ab ins Mittelalter mit den Pawn Stars: Rick begutachtet einen Streitkolben - eine primitive Waffe, die bei unseren Vorfahren zum Einsatz kam.

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