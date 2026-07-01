Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 48: Verbannt
21 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Corey prüft ein Set Wertmarken aus dem Staatsgefängnis in Nevada, das als einzige Institution dieser Art ein Casino betreiben durfte.
Weitere Folgen in Staffel 12
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