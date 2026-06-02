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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Schreibtischtäter

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 45vom 02.06.2026
Schreibtischtäter

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 45: Schreibtischtäter

21 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Alle Augen sind auf ein 1959er Bowden Spacelander gerichtet. Dabei handelt es sich um ein seltenes Fahrrad mit einem hohen Marktwert.

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