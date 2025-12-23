Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 13: Bitte Platz nehmen
19 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Profis begutachten einen Stuhl, der dem legendären US-Präsidenten Abraham Lincoln gehört haben soll.
Weitere Folgen in Staffel 17
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick