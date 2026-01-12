Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aus der Versenkung

Kabel Eins DokuStaffel 17Folge 15vom 13.02.2026
20 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Harrisons begutachten eine Münze aus dem Jahr 1906, die in dem Geldbeutel eines Passagiers der Titanic gewesen sein soll.

Kabel Eins Doku
