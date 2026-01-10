Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Silberdollar

Kabel Eins DokuStaffel 17Folge 14vom 10.01.2026
Silberdollar

SilberdollarJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 14: Silberdollar

20 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Profis begutachten einen Ring aus der Hall of Fame des Wrestlings. Es geht zurück in die Zeit der damaligen First Lady Martha Washington, als ein Zertifikat aus dem Jahr 1891 in den Laden flattert.

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 4 Staffeln und Folgen