Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 6: Katz und Maus
20 Min.Folge vom 13.12.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein original James-Brown-Bühnenoutfit bringt einen Hauch Extravaganz in den Shop. Rick prüft indes eine 25-Cent-Münze aus dem Jahr 1917.
