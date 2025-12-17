Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Gleichschritt

Kabel Eins DokuStaffel 17Folge 9vom 17.12.2025
Folge 9: Im Gleichschritt

20 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Eine Trommel aus der Zeit des Amerikanischen Bürgerkriegs - ist sie ihren Preis wert? Und: Ein Buch aus dem Jahr 1834 mit den Spielregeln des Baseballs begeistert die Harrisons.

Kabel Eins Doku
