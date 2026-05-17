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Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad

Neue Konkurrenz

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 1vom 17.05.2026
Neue Konkurrenz

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Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad

Folge 1: Neue Konkurrenz

42 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12

Dale ist bei minus 30° Celsius auf einer Eisstraße unterwegs, als sein Truck plötzlich verrücktspielt. Der erfahrene Trucker steigt aus, um sich ein Bild von der Lage zu machen - und verriegelt dabei unbeabsichtigt die Tür. Nun ist er auf einen Pannenhelfer angewiesen, der sein Fahrzeug knacken muss. Angela ist hingegen neu im "Hotshot"-Geschäft. Als ihr Boss Donny ihr einen Auftrag übermittelt, weiß die junge Frau, dass sie ihr Können unter Beweis stellen muss.

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