Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad
Folge 1: Neue Konkurrenz
42 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12
Dale ist bei minus 30° Celsius auf einer Eisstraße unterwegs, als sein Truck plötzlich verrücktspielt. Der erfahrene Trucker steigt aus, um sich ein Bild von der Lage zu machen - und verriegelt dabei unbeabsichtigt die Tür. Nun ist er auf einen Pannenhelfer angewiesen, der sein Fahrzeug knacken muss. Angela ist hingegen neu im "Hotshot"-Geschäft. Als ihr Boss Donny ihr einen Auftrag übermittelt, weiß die junge Frau, dass sie ihr Können unter Beweis stellen muss.
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