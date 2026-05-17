Mondscheinsonate im HinterlandJetzt kostenlos streamen
Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad
Folge 6: Mondscheinsonate im Hinterland
42 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12
Dale soll einen gefährlichen Auftrag ausführen, was den Trucker schließlich Big Donnys Führungsqualitäten und sogar seinen eigenen Job hinterfragen lässt. Auch Dave ist - wie immer - nicht gut auf Donny zu sprechen. Doch der Firmenchef braucht dringend Hilfe von seinem Konkurrenten.
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