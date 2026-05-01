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Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad

Ein Job für Teamplayer

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2vom 17.05.2026
Ein Job für Teamplayer

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Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad

Folge 2: Ein Job für Teamplayer

42 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12

Donny schickt seine Mitarbeiter zu einem abgestürzten Pick-up. Die Crew soll das Fahrzeug mit vereinten Kräften bergen, doch von ihrem Kollegen Craig fehlt jede Spur. Auch Konkurrent Dave vermisst etwas: Sein Truck wurde gestohlen und gemeinsam mit seiner Tochter Alyssa macht er sich auf die Suche. Doch als das Vater-Tochter-Duo das Fahrzeug schließlich entdeckt, ist es in einem schrecklichen Zustand. Dave befürchtet, bankrott zu gehen ...

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