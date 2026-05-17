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Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad

Einsatz unter Tage

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 3vom 17.05.2026
Einsatz unter Tage

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Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad

Folge 3: Einsatz unter Tage

42 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12

Nach ihrem Wechsel zur Konkurrenz stellt sich Angela ihrem ersten Auftrag: Sie soll Reifen für ihren Boss Dave besorgen. Doch schon die Anfahrt entpuppt sich als echte Herausforderung. Aufgeben ist für die furchtlose Truckerin jedoch keine Option. Währenddessen ist Dave mit seiner Tochter Alyssa in seinem neuen Truck unterwegs. Sie sind auf dem Weg zu einem besonderen Bergungsjob, der den harten Mann weichzukochen droht.

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