Roadtrip in die VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad
Folge 7: Roadtrip in die Vergangenheit
42 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12
Dave benötigt dringend Geld, um sein Geschäft auszuweiten - und borgt sich dieses ausgerechnet von Konkurrent Donny. Währenddessen hat Angela mit traurigen Erinnerungen zu kämpfen und Craig kann seine Emotionen nicht kontrollieren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick