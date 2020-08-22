Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother - Die Late Night Show

Mischas Reaktion auf Adelas Exit

sixxStaffel 2020Folge 16vom 22.08.2020
84 Min.Folge vom 22.08.2020Ab 12

Heute musste Adela überraschend "Promi Big Brother" verlassen. In einer Live-Schalte sehen wir, wie die Bewohner auf den Exit reagieren. Besonders Mischa, der sein Herz an die hübsche Adela verloren hat, leidet sichtlich unter dem Abschied. Auch Adela kommt im Interview zu Wort und spricht über ihre Gefühle. Wir sind gespannt, ob die Lovestory von Adela und Mischa auch außerhalb des Märchenlandes fortgeführt wird!

