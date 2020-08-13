Spannender Mädelsabend über freiwillige ExitsJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 6: Spannender Mädelsabend über freiwillige Exits
89 Min.Folge vom 13.08.2020Ab 12
Wie hart ist "Promi Big Brother" 2020 wirklich? Mit Unterstützung von Natalia Osada, selbst einstige Bewohnerin, und Natascha Ochsenknecht rekapitulieren die Lästerschwestern heute die freiwilligen Exits von Senay und Jenny aus Tag 6. Dieses und weitere spannende Themen gibt es hier noch einmal zu sehen!
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick