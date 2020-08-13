Die Bewohner im Beziehungs-CheckJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 7: Die Bewohner im Beziehungs-Check
93 Min.Folge vom 13.08.2020Ab 12
Katy Bähms Verlobter Francis Walter gibt heute an Tag 7 intime Einblicke in das Leben mit der Drag-Queen. Außerdem haben die Lästerschwestern mit Lilo von Kiesenwetter und Julian F. M. Stoeckel zwei bunte Spaßvögel zu Besuch, welche die Bewohner liebes-technisch ganz genau unter die Lupe nehmen.
