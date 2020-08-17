Wer ist echt und wer versteckt sich hinter einer Maske?Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 10: Wer ist echt und wer versteckt sich hinter einer Maske?
75 Min.Folge vom 17.08.2020Ab 12
Die Stimmung im Märchenland heizt sich zunehmend auf und nach und nach zeigen die Bewohner ihre wahren Gesichter. Unseren Lästerschwestern Jochen Bendel und Melissa Khalaj bekommen heute tatkräftige Unterstützung von Ex-„Beauty & The Nerd“-Teilnehmer Chris Grey, der der Meinung ist, dass vor allem bei Emmy Russ bald die Masken fallen werden.
