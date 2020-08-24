Diese Bewohner möchte Sascha nie mehr wiedersehenJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 17: Diese Bewohner möchte Sascha nie mehr wiedersehen
83 Min.Folge vom 24.08.2020Ab 12
Nach seinem überraschenden Exit ist Sascha zu Gast bei den Lästerschwestern Melissa Khalaj und Jochen Bendel. Hier verrät er, welche Bewohner ich besonders ans Herz gewachsen sind und wen er aus dem Märchenland nie wiedersehen möchte.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick