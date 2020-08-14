Jasmin zieht Bilanz - Alessia zieht einJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 8: Jasmin zieht Bilanz - Alessia zieht ein
91 Min.Folge vom 14.08.2020Ab 12
Jasmin Tawil musste heute an Tag 8 das Märchenland verlassen. Bei den Lästerschwestern packt sie nun über ihr Leben mit den anderen Bewohnern aus. Auch Entertainer Knossi ist zu Besuch und es wird natürlich ausführlich über den Einzug von Willi Herrens Tochter Alessia diskutiert.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick