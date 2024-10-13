Tag 7: Flotter Dreier und Manipulation bei der NominierungJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 7: Tag 7: Flotter Dreier und Manipulation bei der Nominierung
74 Min.Folge vom 13.10.2024Ab 12
Riesen Zoff im "Promi Big Brother" Container! Mit einer spitzen Aussage schießt sich Bea selbst ins Aus. Sinan spricht über seine heißen Nächte und bei der Nominierung kommt es zu Fake-Vorwürfen und Manipulation.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick