Promi Big Brother
Folge 1: Tag 1: Ein freudloses Wiedersehen
Folge vom 07.10.2024
Alle auf Beobachtungposten! 14 prominente und vor allem waghalsige Bewohner:innen stellen sich dem großen Abenteuer und ziehen in den Container von Big Brother ein. Dabei treffen zwei Bewohner:innen live zum ersten Mal auf die anderen: Die Wildcard-Gewinnerin Sarah Wagner und Elena Miras. Besonders pikant: Bei ihr handelt es sich um die Ex-Freundin und Mutter von Mike Heiter, der wiederum mit seiner neuen Freundin Leyla Lahouar den Container bezogen hat. Diese Konstellation verspricht Drama!
