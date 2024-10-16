Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother

Tag 10: Im Container kracht es gewaltig!

SAT.1Staffel 2024Folge 10vom 16.10.2024
Tag 10: Im Container kracht es gewaltig!

93 Min.Folge vom 16.10.2024Ab 12

"Meine größte Angst ist es, dass es hier eskaliert", befürchtet Mike Heiter – und seine Sorge wird wahr: Im Container kracht es gewaltig! Was mit einem Streit zwischen Cecilia Asoro und Sinan Movez begann, nimmt seinen Lauf. Am Ende kriselt es sogar zwischen den Turteltäubchen Mike Heiter und Leyla Lahouar. Max Kruse erzählt von seinem Weg zum Fußball-Profi und ein weiterer Exit steht bevor.

